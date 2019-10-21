Политика Встреча Зеленского и Штайнмайера: появились первые подробности, такого Путин не ожидал

2019-10-21 21:30 1731

 

Президент Владимир Зеленский готовится встретится с автором скандальной формулы по Донбассу

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Встреча Зеленского и Штайнмайера состоится в Токио 23 октября», — говорится в сообщении.

Уточним, что перед этим Зеленский проведет встречу с президентом Бразилии Жаиром Болсонару.

«Зеленский находится в Японии с рабочим визитом, который продлится с 21 по 24 октября. Он примет участие в церемонии интронизации императора Японии Нарухито, встретится с премьер-министром Японии, руководителями обеих палат парламента Японии, членами японской парламентской ассоциации дружбы с Украиной, руководством Японского агентства международного развития и Японской ассоциации новой экономики, представителями японского бизнеса», — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский поддался давлению Германии и Франции и поддержал интуитивный отказ от капитуляции, выражающийся в очень оживленной дискуссии вокруг «формулы Штайнмайера». По мнению корреспондента Стефана Сиохана, президент Украины угодил в собственную ловушку.

 Оценив ситуацию в Украине, состоявшиеся выборы и исследования общественного мнения, журналист пришел к выводу, что украинское общество выражает сильное стремление к миру и «свежему» началу. Но совсем не любой ценой, как это начал декларировать Зеленский.

«Многие отвергают такой выход из конфликта, что будет похож на военное, политическое и моральное поражение или, какую бы то ни было, победу России. В последние недели появилось движение под названием «Нет капитуляции!», которое затрагивает все общество — от либеральной интеллигенции до националистов», — отмечает Сиохан.

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