Политика Из-за скандала с Кварталом 95 Хор им. Веревки хотят лишить финансирования

2019-10-22 09:41 255

В Министерстве культуры задались вопросом, нужно ли финансировать такие проекты, как хор Веревки.

"Интересен гипотетический вопрос... если государство... откажется от финансирования таких соцреалистических проектов, как хор Веревки, давая им возможность самостоятельно измерить свою "нужность" зрителю, сколько сотен или тысяч возмущенных граждан будут кричать об уничтожении "национальной" культуры?" –  написала на своей странице в Facebook замглавы Минкульта Ирина Подоляк.

Подоляк считает, что "если нужна эта шароварщина украинскому народу, то зритель поддержит ее на концертах".

А вместо финансирования таких проектов, как хор Веревки, замглавы Минкульта предложила "развернуться финподдержкой к истокам" и поддерживать фольклорные проекты ("Божичи", "Гуртоправці", "Гуляйгород", "Древо").

"Хайп проходит за два дня – потом начинаются хождения по мукам, кабинетам и комитетам. "Затем нанимаются медиаторы, PR-агентства, чтобы умерили конфликт, затем в отставку уходит тот, кто "создал конфликт", а шаровары и веночки остаются дальше национальным фетишем", – резюмировала Подоляк.

Напомним, министр культуры Украины Владимир Бородянский извинился перед экс-главой Нацбанка Валерией Гонтаревой за песню в исполнении хора им. Веревки (хор пел о пожаре в доме Гонтаревой).

 

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