Политика видео Арахамия проходит детектор лжи: онлайн-трансляция

2019-10-24 16:30 201

 

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в четверг, 24 октября, пришел на прохождение проверки полиграфом.

Эта процедура связана с коррупционным скандалом в Верховной Раде.

Трансляцию в прямом эфире ведет канал "Свободный".

Арахамию через ряд вопросов проверят на предмет возможных получений нардепами от "Слуги народа" взяток за голосования.

 

Накануне тест на полиграфе прошел нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский.

Результаты теста как Дубинского, так и Арахамии будут известны в понедельник, 28 октября.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Детектор лжи. Дубинский ответил, полиграфолог оценил

2019-10-23 22:00 2637

видео Тест на ложь: Арахамия и Дубинский проходят проверку на полиграфе: онлайн-трансляция

2019-10-23 20:00 414

У Зеленского решили проверить депутатов из Слуги народа на полиграфе

2019-10-22 15:45 414

Гончарук отрицает ссоры Кабмина и Слуги народа

2019-10-21 16:30 537

Еще новости в разделе "Политика"

Опасный астероид завтра пролетит возле Земли

2019-10-24 19:00 132

Арахамия о полиграфе: Все хотят нас проверить

2019-10-24 18:00 144

САП хочет увеличить залог за Гладковского в 10 раз

2019-10-24 17:30 168

видео Арахамия проходит детектор лжи: онлайн-трансляция

2019-10-24 16:30 201
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Опасный астероид завтра пролетит возле Земли 2019-10-24 19:00 132
Арахамия о полиграфе: Все хотят нас проверить 2019-10-24 18:00 144
САП хочет увеличить залог за Гладковского в 10 раз 2019-10-24 17:30 168
видео Арахамия проходит детектор лжи: онлайн-трансляция 2019-10-24 16:30 201

Лента

20:00 Укрзализныця скоректировала график поездов в связи с переходом на зимнее время
19:30 В Польше собрались принимать на работу врачей из Украины
19:00 Опасный астероид завтра пролетит возле Земли
18:30 С ноября украинские каналы начнут прерывать спутниковое вещание
18:00 Арахамия о полиграфе: Все хотят нас проверить
17:30 САП хочет увеличить залог за Гладковского в 10 раз
17:00 Тесты на полиграфе: всегда ли можно верить "детектору лжи"
видео 16:30 Арахамия проходит детектор лжи: онлайн-трансляция
15:44 Уволенный из ГПУ Горбатюк заявил, что следствие по делам Майдана уже остановлено
15:12 Новые нардепы побывали на нелегальных янтарных рудниках Ровенской области