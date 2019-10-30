Спорт Элина Свитолина упорно переиграла опытную соперницу Симону Халеп

2019-10-30 15:13 102

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сыграла второй матч на Итоговом турнире WTA, который проходит в китайском Шэньчжэне.

Результаты поединка Элина Свитолина (Украина) – Симона Халеп (Румыния) 7:5, 6:3

Соперницей украинки была пятая ракетка мира, опытная Симона Халеп из Румынии.

Элина уверенно начала, выиграв три гейма подряд, но потом позволила сопернице сравнять счет. Но концовка была за Свитолиной. Начало второго сета получилось упорным, но затем Элине удалось выйти вперед. Это преимущество она уже не растеряла и обеспечила себе место в полуфинале Итогового турнира.

Это вторая победа Свитолиной на нынешнем Итоговом турнире со счетом 2:0. Следующей соперницей украинки 1 ноября будет Бьянка Андрееску из Канады.