Спорт Быстрый гол не помог Шахтеру одолеть Динамо Загреб - статистика матча Лиги чемпионов

2019-11-07 09:39 72

Шахтер в Загребе в матче против местного Динамо в Лиге чемпионов разменял ничью - 3:3. Все началось хорошо для горняков, которые со старта забрали мяч под свой контроль и забили быстрый гол. На 13-й минуте после передачи Мораса на ближнюю штангу Алан Патрик в касание замкнул атаку, которую сам же и начал. После пропущенного мяча Динамо заиграло активнее и стало создавать свои моменты. Появилась боязнь, что как в матче в Харькове после забитого гола Шахтер упустит нить игры. К сожалению так и случилось, и Бруно Петкович на 25-й минуте сравнял счет, перепрыгнув всех в штрафной Шахтера.

В начале второго тайма на поле была равная игра и моменты возникали у обеих ворот. Лучший из них был у Динамо на 59-й минуте, когда Леовац выходил один на один с Пятовым, но Кривцов успел назад, заблокировал удар и от его ноги мяч попал в перекладину. Этот момент стал началось качель эмоций. Сперва маятник качнулся в сторону Шахтера - на 74-й минуте Моро за фол в центре поля получил желтую карточку, которая стала для него второй, и оставил команду в меньшинстве, а уже в следующем моменте Матвиенко должен был забивать, но с нескольких метров попал во вратаря.

После этого маятник качнулся в другую сторону - на 79-й минуте Марлос получил вторую желтую карточку и досрочно покинул поле. А спустя четыре минуты вышедший на замену Лука Иванушеч вывел Динамо вперед.

Каштру пошел ва-банк, выпустив Дентиньо и Тете вместо Матвиенко и Алана Патрика, но, казалось, ошибся, так как Динамо поймало "горняков" на контратаке и на 89-й минуте Ариян Адеми увеличил разницу до двух голов.

Когда арбитр поднимал табличку с пятью добавленными минутами, в Шахтер верили лишь самые предынные фанаты. Хотя даже он, когда мяч попал в перекладину после удара кого-то из "горняков", а Коваленко добил в руки вратарю.

Но уже в следующем моменте Коваленко подал в штрафную, а Жуниор Мораес головой отправил мяч в ворота. Дальше - больше. Шахтер всей командой пошел в атаку, заработал угловой на 6-й компенсированной минуте, вперед пошел Пятов и именно вратарь Шахтера получил удар по лицу со стороны соперника. Пенальти, который реализовал Тете.

Ничья 3:3 - Шахтер и Динамо с пятью очками продолжают бороться за второе место в группе C, причем по личным встречам преимущество получил Шахтер. 26 ноября донецкий Шахтер сыграет на выезде против Манчестер Сити.

Динамо З — Шахтер 3:3

Голы: Петкович, 25, Иванушец, 83, Адеми, 89 — Алан Патрик, 13, Коваленко, 90+4, Тете, 90+8 (пен.)

Динамо З: Ливакович — Теофиле-Катерин, Дилавер, Перич — Стоянович (Иванушец, 72), Моро, Адеми, Леовац — Ольмо, Оршич (Гьира, 77) — Петкович.

Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Матвиенко (Дентиньо, 86), Исмаили — Степаненко, Патрик (Тете, 86) — Марлос, Коваленко, Тайсон — Мораес.

Предупреждения: Дилавер, Моро — Марлос

На 74-й минуте был удален Никола Моро (Динамо З) (второе предупреждение).

На 79-й минуте был удален Марлос (Шахтер) (второе предупреждение).