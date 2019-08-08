Спорт СМИ Экс-тренеру "Шахтера" Мирче Луческу предложили возглавить киевское "Динамо"

2019-08-08 12:43 141

Как сообщает портал Gsp.ro, киевское «Динамо» якобы предложило Мирчи Луческу возглавить команду.

Источник утверждает, что в пятницу Луческу отправится в Украину, а в субботу посетит матч чемпионата "Динамо" — "Шахтер", и даст окончательный ответ руководству «бело-синих».

Украинские футбольные эксперты говорят, что скорее всего эти данные не более чем плод фантазии румынских журналистов. Прежде всего причина в том, что Луческу много лет возглавлял тренерский мостик самого принципиального соперника "киевлян" - донецкий Шахтер. Соответственно, ни болельщики, ни сами игроки Динамо не будут рады приходу "заклятого друга" в клуб с устроявшимися традициями и богатой историей.

Напомним, Мирча Луческу возглавлял "Шахтер" с 2004 по 2016 год. До недавнего времени румынский специалист был главным тренером сборной Турции.

В Соцсетях фанаты столичного клуба также бурно обсуждают информацию о Луческу. Мнения болельщиков ожидаемо однозначны.