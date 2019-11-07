Политика В Киев прибыла миссия НАТО - началась подготовка Украины к членству в Альянсе

2019-11-07 15:14 231

Сегодня в Киев прибыла оценочная миссия НАТО с целью подготовки отчета о Годовой национальной программе под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2019 года. 

6-8 ноября оценочная миссия НАТО встретится с представителями центральных органов исполнительно власти, которые задействованы в выполнении Годовой национальной программы альянса для Украины на 2019 год. Данная программа является основным инструментом подготовки Украины к членству в Альянсе.

Как сообщает пресс-служба миссии Украины при НАТО, по результатам визита оценочная миссия подготовит рекомендации для отчета о выполнении указанной программы, который будет представлен на рассмотрение государств-членов НАТО.

11 декабря 2019 года в штаб-квартире НАТО запланировано проведение последнего в текущем году заседания Комиссии Украина - НАТО для представления оценки Годовой национальной программы -2019 и обсуждения подготовки подобной программы на следующий год.

В этом мероприятии примет участие вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба.

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