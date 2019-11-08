Политика фото Украина и США подписали совместный оборонный протокол

2019-11-08 13:16 138

Минобороны Украины и США подписали протокол, который определяет дальнейшие направления сотрудничества между двумя оборонными ведомствами.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, что в ходе встречи украинская делегация во главе с заместителем министра обороны Украины Алиной Фроловой обсудила с американскими коллегами основные аспекты развития оборонного сотрудничества между Украиной и США. В частности, речь шла о состоянии и перспективах проведения в Украине оборонной реформы, а также поддержку со стороны США в этом процессе.

В свою очередь, американские военные отметили поддержку территориальной целостности и независимости Украины.