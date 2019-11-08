Политика фото Украина и США подписали совместный оборонный протокол

2019-11-08 13:16 138

Минобороны Украины и США подписали протокол, который определяет дальнейшие направления сотрудничества между двумя оборонными ведомствами.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, что в ходе встречи украинская делегация во главе с заместителем министра обороны Украины Алиной Фроловой обсудила с американскими коллегами основные аспекты развития оборонного сотрудничества между Украиной и США. В частности, речь шла о состоянии и перспективах проведения в Украине оборонной реформы, а также поддержку со стороны США в этом процессе.

В свою очередь, американские военные отметили поддержку территориальной целостности и независимости Украины.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Нашли союзника в ЕС: Украина подготовилась к остановке транзита газа из РФ

2019-11-07 18:00 543

Анджелина Джоли призналась, что планирует с детьми навсегда уехать из США

2019-11-07 15:46 384

В Киев прибыла миссия НАТО - началась подготовка Украины к членству в Альянсе

2019-11-07 15:14 525

МВФ изменил прогноз развития экономики Украины в 2019-2020 годах

2019-11-07 12:43 528

Еще новости в разделе "Политика"

НАТО усиливает защиту морских путей в зоне Ла-Манша и Северного моря

2019-11-08 14:47 60

В ближайшее время Эрдоган прилетит в Киев к Зеленскому

2019-11-08 13:42 120

фото Украина и США подписали совместный оборонный протокол

2019-11-08 13:16 138

Глава МИД Германии назвал дату встречи в нормандском формате

2019-11-08 12:11 339
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

НАТО усиливает защиту морских путей в зоне Ла-Манша и Северного моря 2019-11-08 14:47 60
В ближайшее время Эрдоган прилетит в Киев к Зеленскому 2019-11-08 13:42 120
фото Украина и США подписали совместный оборонный протокол 2019-11-08 13:16 138
Глава МИД Германии назвал дату встречи в нормандском формате 2019-11-08 12:11 339

Лента

14:47 НАТО усиливает защиту морских путей в зоне Ла-Манша и Северного моря
14:15 В Facebook снова произошла утечка личных данных пользователей
13:42 В ближайшее время Эрдоган прилетит в Киев к Зеленскому
фото 13:16 Украина и США подписали совместный оборонный протокол
12:44 Главного юрисконсульта НБУ поймали на вымогательстве $30 тыс за лицензию
12:11 Глава МИД Германии назвал дату встречи в нормандском формате
11:43 Сегодня начинается разведение сил на участке Богдановка-Петровское
11:14 "Александрия" смогла спасти безнадежный матч Лиги Европы
10:42 Парламент ФРГ помешал России обойти газовую директиву ЕС
КАРТА 10:13 Обострение на Донбассе: сепаратисты применили управляемые ракеты, есть жертвы и раненые