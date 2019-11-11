Детали фото 13 листопада у Національній опереті - театралізований концерт «Венеціанська ніч»

2019-11-11 13:57 204

13 листопада шедеври барокової музики знову лунатимуть у Салоні «Венеціанська ніч», що розташований у фойє Національної оперети України.

Твори Доменіко Скарлатті, Клаудіо Монтеверді, Георга Фрідріха Генделя, Марко Учелліні, Чезаре Негрі, Джованні Джакомо Гастольді, Б’яджо Маріні, Фабріціо Карозо, представлятимуть солістки театру з.а. України Олена Арбузова - Soprano, з.а. України Валерія Туліс у супроводі ансамблю старовинної музики Національної оперети України у складі якого: Анатолій Воробей (флейта), Максим Коломієць (гобой), Тетяна Мартинюк-Багрій (скрипка), Олена Малиновська (віолончель), Любов Тітаренко (клавесин). До речі, клавесин (франко-фламандська модель) побудований з матеріалів та за оригінальною технологією Марка Дюкорне (Франція) київськом майстром Дмитром Титенком.

Театральною прикрасою вишуканої музичної програми концерту стануть балетні номери у виконанні солісток балету Національної оперети України Ксенії Некрасової та Дар'ї Бусько.

Колектив Театру висловлює щиру подяку професору кафедри старовинної музики НМАУ ім. П.І. Чайковського- Світлані Шабалтіній - за надання клавесину для концерту.

Дрес-код: вечірні наряди

В програмі зайняті:

З. а. України Олена Арбузова

Максим Коломієць - гобой

Тетяна Мартинюк-Багрій – скрипка

Любов Тітаренко - клавесин

Олена Малиновська - віолончель

Анатолій Воробей - флейта

А також артисти балету - Ксенія Нєкрасова та  Дар’я Бусько.

Квитки тут

Коли: 13 листопада, середа. Тривалість: 19:00 - 20:30

Де: Національна оперета України (м. Київ, вул. Велика Васильківська, 53/3, ст. метро «Олімпійська»)

Для довідок та замовлень: (063) 674-43-34, (050) 719-73-90

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