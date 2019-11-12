Мир фото Венецию затопило: уровень воды достиг 1,27 метра

2019-11-12 22:00 90

 

Туристы и венецианцы надевают высокие сапоги и теснятся на поднятых дорожках, чтобы перемещаться по городу в результате потопа, накрывшего большую его часть.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Венецианский офис прогнозирования приливов заявил, что уровень воды во вторник утром достиг 1,27 метра, но предупредил, что еще большая волна прогнозируется ночью.

Ряд кафе и магазинов затопила вода. Власти закрыли ясли и детсады.

Многие отели выдают одноразовые полиэтиленовые "сапоги" туристам. У многих венецианцев есть резиновые сапоги выше колена.

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Диктатор Асад готовится к побегу в РФ - его семья купила жилье в Москве на 40 млн долларов 2019-11-12 13:12 384
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