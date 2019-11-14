Политика Зеленский подписал закон об аудите безопасности украинских дорог

2019-11-14 12:41 63

Президент Владимир Зеленский подписал закон об аудите безопасности автомобильных дорог. 

"Закон вносит изменения в законы О дорожном движении и Об автомобильных дорогах, которыми вводится понятие "экономические потери в связи с гибелью или ранением (травмированием) людей в результате дорожно-транспортных происшествий". Документ вводит аудит безопасности автодорог на стадии проектирования и после ввода в эксплуатацию и проверку безопасности автодорог в ходе эксплуатации", - сообщила пресс-служба президента

Офис президента сообщил, что документ будет способствовать интеграции дорог общего пользования в международную дорожную сеть с высоким уровнем безопасности.

Напомним, ранее Мининфраструктуры показало, на что потратят рекордные 74 млрд гривен. По сравнению с текущим годом, в следующем расходы на инфраструктуру вырастут более чем на треть.

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