Политика Верховная Рада приняла Госбюджет на 2020 год - основные показатели главного финансового документа страны

2019-11-14 14:18 195

На сегодняшнем заседании Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект № 2000 о Государственном бюджете  на 2020 год. "За" проголосовали 280 народных депутатов при минимально необходимых 226.

Законопроект о бюджете на следующий год предусматривает доходы в сумме 1 трлн 93 млрд 669 млн 139,3 тыс. грн, в том числе общего фонда в сумме 974 млрд 670 млн 869 тыс. грн и спецфонда в сумме 118 млрд 998 млн 270,3 тыс. грн.

Установлены расходы в сумме 1 трлн 180 млрд 99 млн 49,7 тыс. грн, в том числе общего фонда - в сумме 1 трлн 52 млрд 178 млн 829,4 тыс. грн и спецфонда - в сумме 127 млрд 920 млн 220,3 тыс. грн.

Предполагается возвращение кредитов в госбюджет в сумме 7 млрд 375 млн 47,4 тыс. грн.

Предельный объем дефицита госбюджета - в сумме 94 млрд 275 млн 720 тыс. грн.

Предельный объем государственного долга на 31 декабря 2020 года определен в сумме 2 трлн 45 млрд 148 млн 259,9 тыс. гривен и предельный объем гарантированного государством долга в сумме 318 млрд 371 млн 749,6 тыс. гривен.

Прожиточный минимум в 2020 году на одно лицо в расчете на месяц с 1 января 2020 года — составит 2027 гривен, с 1 июля — 2118 гривен, с 1 декабря — 2189 гривен, а для основных социальных групп - на таком уровне:

детей в возрасте до 6 лет: с 1 января 2020 года — 1779 гривен, с 1 июля — 1859 гривен, с 1 декабря — 1921 гривна;

детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января 2020 года — 2218 гривен, с 1 июля — 2318 гривен, с 1 декабря — 2395 гривен;

трудоспособных лиц: с 1 января 2020 года — 2102 гривны, с 1 июля — 2197 гривен, с 1 декабря — 2270 гривен;

лиц, которые потеряли работоспособность: с 1 января 2020 года — 1638 гривен, с 1 июля — 1712 гривен, с 1 декабря — 1769 гривен.

При расчете соцпособий: для трудоспособных лиц — 25%; для детей: с 1 января 2020 года — 85%, с 1 июля 2020 года —130%; для лиц, которые потеряли работоспособность, и инвалидов — 100% соответствующего прожиточного минимума

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

ОНЛАЙН Верховная Рада рассматривает госбюджет на 2020 год - трансляция

2019-11-14 11:13 228

Бюджет-2020: власть озвучила реальный размер прожиточного минимума

2019-11-07 16:30 2418

Какой курс доллара заложен в бюджет-2020: украинцам озвучили неожиданную цифру

2019-11-05 17:00 16881

Основные показатели обновленного госбюджета Украины на 2020 год

2019-11-05 12:43 915

Еще новости в разделе "Политика"

Из партии Зеленского начали выдворять несогласных - Анну Скороход исключат из Слуги народа

2019-11-14 15:14 162

Верховная Рада приняла Госбюджет на 2020 год - основные показатели главного финансового документа страны

2019-11-14 14:18 195

В Офисе президента Зеленского провели обыск - дело о мошенничестве

2019-11-14 13:15 174

Зеленский подписал закон об аудите безопасности украинских дорог

2019-11-14 12:41 180
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Из партии Зеленского начали выдворять несогласных - Анну Скороход исключат из Слуги народа 2019-11-14 15:14 162
Верховная Рада приняла Госбюджет на 2020 год - основные показатели главного финансового документа страны 2019-11-14 14:18 195
В Офисе президента Зеленского провели обыск - дело о мошенничестве 2019-11-14 13:15 174
Зеленский подписал закон об аудите безопасности украинских дорог 2019-11-14 12:41 180

Лента

16:30 В 2020 году Украина возьмет в долг более $13 млрд
фото 15:46 Патрульные катера USA Island вошли в состав Военно-морских сил Украины
15:14 Из партии Зеленского начали выдворять несогласных - Анну Скороход исключат из Слуги народа
фото + видео 14:42 Саперы МЧС начали разминировать сектор разведения сил в Богдановке и Петровском
14:18 Верховная Рада приняла Госбюджет на 2020 год - основные показатели главного финансового документа страны
13:43 Впервые за 70 лет в парламенте ФРГ депутата уволили за ксенофобию
13:15 В Офисе президента Зеленского провели обыск - дело о мошенничестве
12:41 Зеленский подписал закон об аудите безопасности украинских дорог
12:14 В ОБСЕ подтвердили завершение разведения сил на Донбассе в районе Петровского
КАРТА 11:42 Что сейчас происходит в зоне ООС на Донбассе - новые данные штаба