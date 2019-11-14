Политика Верховная Рада приняла Госбюджет на 2020 год - основные показатели главного финансового документа страны

2019-11-14 14:18 195

На сегодняшнем заседании Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект № 2000 о Государственном бюджете на 2020 год. "За" проголосовали 280 народных депутатов при минимально необходимых 226.

Законопроект о бюджете на следующий год предусматривает доходы в сумме 1 трлн 93 млрд 669 млн 139,3 тыс. грн, в том числе общего фонда в сумме 974 млрд 670 млн 869 тыс. грн и спецфонда в сумме 118 млрд 998 млн 270,3 тыс. грн.

Установлены расходы в сумме 1 трлн 180 млрд 99 млн 49,7 тыс. грн, в том числе общего фонда - в сумме 1 трлн 52 млрд 178 млн 829,4 тыс. грн и спецфонда - в сумме 127 млрд 920 млн 220,3 тыс. грн.

Предполагается возвращение кредитов в госбюджет в сумме 7 млрд 375 млн 47,4 тыс. грн.

Предельный объем дефицита госбюджета - в сумме 94 млрд 275 млн 720 тыс. грн.

Предельный объем государственного долга на 31 декабря 2020 года определен в сумме 2 трлн 45 млрд 148 млн 259,9 тыс. гривен и предельный объем гарантированного государством долга в сумме 318 млрд 371 млн 749,6 тыс. гривен.

Прожиточный минимум в 2020 году на одно лицо в расчете на месяц с 1 января 2020 года — составит 2027 гривен, с 1 июля — 2118 гривен, с 1 декабря — 2189 гривен, а для основных социальных групп - на таком уровне:

детей в возрасте до 6 лет: с 1 января 2020 года — 1779 гривен, с 1 июля — 1859 гривен, с 1 декабря — 1921 гривна;

детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января 2020 года — 2218 гривен, с 1 июля — 2318 гривен, с 1 декабря — 2395 гривен;

трудоспособных лиц: с 1 января 2020 года — 2102 гривны, с 1 июля — 2197 гривен, с 1 декабря — 2270 гривен;

лиц, которые потеряли работоспособность: с 1 января 2020 года — 1638 гривен, с 1 июля — 1712 гривен, с 1 декабря — 1769 гривен.

При расчете соцпособий: для трудоспособных лиц — 25%; для детей: с 1 января 2020 года — 85%, с 1 июля 2020 года —130%; для лиц, которые потеряли работоспособность, и инвалидов — 100% соответствующего прожиточного минимума