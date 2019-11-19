Экономика В ЕС приняли бюджет на 2020 год - куда планируют потратить 153,6 миллиарда евро

2019-11-19 09:12 192

Европарламент и представители 28 стран членов Евросоюза достигли соглашения о бюджете ЕС на 2020 год.

Поступления в бюджет составят 168,7 миллиарда евро. Это на 1,5% больше по сравнению с бюджетом 2019 года. Согласованная сумма финансовых поступлений является компромиссом между требованием Европарламента (171 миллиард евро) и пожеланиями стран-плательщиков (166,8 миллиарда евро).

Общая сумма расходов будет составлять 153,6 миллиарда евро, что на 3,4% больше, чем годом ранее. Увеличены расходы на защиту климата, на борьбу с безработицей среди молодежи и внедрение цифровых технологий. В то же время на 85 миллионов евро уменьшен размер помощи кандидату на вступление в ЕС Турции, с которой у Брюсселя в последние месяцы немало разногласий. Комиссар ЕС по бюджету Гюнтер Эттингер заявил, что новый бюджет перенаправит ресурсы в те области, где они особенно необходимы.

"Он поможет создать рабочие места, встретить лицом к лицу климатические изменения и распространить инвестиции по всей Европе", − заявил он.

Представители Германии, которая предоставляет более пятой части бюджета ЕС, по данным агентства dpa, назвали новый бюджет "хорошим компромиссом".

Между тем еще не исключен вариант "жесткого" Brexit , который, как утверждают эксперты, может привести к нехватке 16,5 миллиарда евро в бюджете ЕС. По данным брюссельского аналитического центра Bruegel, в случае выхода Великобритании из состава ЕС без соглашения одной лишь Германии предстоит до конца 2020 года дополнительно внести в бюджет ЕС до 4,2 миллиарда евро.

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