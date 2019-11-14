Политика В проекте Госбюджета-2020 не увеличили зарплаты и пенсии - Верещук

2019-11-14 17:00 189

Представитель правительства в парламенте Ирина Верещук заявила, что в проекте государственного бюджета Украины на 2020 год ко второму чтению не подняли пенсии, зарплаты и субсидии. Как сообщает УНН, об этом чиновница рассказала в кулуарах Верховной Рады.

По словам Верещук, по сравнению с первым чтением документ практически не изменился.

"Вы прекрасно понимаете, что во втором чтении слушается в принципе тот же бюджет, который был в первом чтении. Он не изменился кардинально. Мы не увидели увеличения доходной части на социальные стандарты. Я говорю о пенсиях, о зарплатах, субсидиях - о том, что позволяет сказать, что этот бюджет рассчитан на граждан Украины", - сказала представитель правительства.