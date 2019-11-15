Спорт Шевченко рассказал о победе над Эстонией и подготовке к матчу против Сербии

2019-11-15 15:29 60

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу в товарищеском матче против сборной Эстониии рассказал о подготовке главной команды страны к поединку в Белграде.

"Сначала хочу поблагодарить болельщиков. Был полный стадион, даже несмотря на холодную погоду. Я даже не ожидал, что трибуны могут заполниться за пять минут, как это произошло непосредственно перед началом игры. Эстонцы были заряжены. Эта команда хорошо закрывается в обороне, перекрывает зоны. Нам важно было забить первый гол. Мы создали достаточно моментов, контролировали мяч, но нам это долго не удавалось.

Важно дать возможность выйти на поле тем, кто меньше играл в предыдущих матчах. Я очень доволен нашими действиями в первом тайме, структура игры сохранялась. За счет владения, перевода мяча с фланга на фланг мы создавали моменты, но не хватало реализации. Во втором тайме пошли замены, игроки начали спешить, возникала нервозность. Мы должны были в концовке действовать иначе. Однако мы все-таки забили. Наша победа была заслуженной.

Практика проведения матчей в регионах, считаю, является верной. Очень важно, чтобы нас видели в разных городах страны. У меня не было каких-либо оснований для беспокойства, но было интересно увидеть, как ребята, которые раньше меньше играли, смогут адаптироваться к нашей структуре игры — это было для меня более важно. Поэтому, когда я увидел в первом и, немного в меньшей степени, во втором тайме, понимание ребятами того, что мы делаем и как собираемся преодолевать плотную защиту, это меня порадовало.

Футболистам, которые получили шанс, надо конкурировать с нашими ведущими игроками. Мы должны знать, на кого можем рассчитывать. Для меня было важно увидеть, что ребята понимают наши требования.

Отсутствовали Малиновский, Зинченко, Степаненко, Марлос — ведущие футболисты, которые играют важную роль. В воскресенье мы будем играть с другим, более серьезным соперником, эта информация была полезной. Кривцов готовится к матчу против Сербии, мы дали ему отдохнуть. Мы серьезно настраиваемся на поединок в Белграде и хотим показать достойную игру", — сказал Шевченко.

Напомним, матч Сербия - Украина состоится в Белграде 17 ноября, начало матча в 16:00.