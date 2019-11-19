Политика фото Выданные РФ бронекатера и буксир пришвартуют около строжевика "Гетьман Сагайдачный"

2019-11-19 11:14 156

Россию заставили вернуть захваченные в Керченском проливе с применением оружия украинские военные бронекатера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу".

В ближайшее время бронекатера и буксир наконец прибудут в Одессу. Как стало известно от источника, знакомого с ситуацией, "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" разместят немного далее от одесского Морпорта.

Временно они будут находиться по соседству с гордостью украинского флота – фрегатом (Сторожевой корабль проекта 1135) «Гетьман Сагайдачный».

Официальной Москве пришлось выполнить решение Международного трибунала ООН по морскому праву. Так, два дня назад украинские корабли вывели из Керчи и на малом ходу (около 5-7 км/ч) начали буксировать в украинский порт. 


Чтобы окончательно не потерять лицо, власти РФ заявили, что "передача кораблей стала возможной в связи с тем, что российские компетентные органы завершили необходимые следственные действия в отношении кораблей". Хотя для мирового сообщества, в том числе и для трибунала ООН ситуация очевидна. ВМС РФ фактически напали на украинский флот, захватили суда и взяли в заложники моряков.

 

Однако, спустя год "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" все же возвращаются в Украину. По данным очевидцев, катер "Бердянск" , в борту которого была большая пробоина от прямого попадания снаряда, россияне подрихтовали. Вероятно, пытаясь скрыть следы нападения.

 

 

 

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