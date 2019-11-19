Спорт Фаворит Евро-2020 поменял главного тренера: детали скандала

2019-11-19 20:00 57

 

Новым главным тренером сборной Испании назначен Луис Энрике, сменив на этом посту Роберта Морено.

Об этом сообщает Sport.es.

"Нам важно рассказать правду. Мы подтверждаем возвращение Луиса Энрике на пост главного тренера. 19 июня мы отдали сборную в руки Роберту Морено. Но, когда мы подписывали с ним контракт, то было очевидно, что Энрике вернется, если сможет. Здесь не было никакого обмана", - сказал президент федерации футбола Испании Луис Рубиалес.

Руководство испанской федерации футбола сообщило Морено о расставании с ним по окончании последнего матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 с Румынией (5:0). Узнав о предстоящей отставке Морено настолько расстроился, что не пришел на послематчевую пресс-конференцию.

Морено возглавил сборную Испании в июне, сменив Луиса Энрике, который ушел в отставку из-за тяжелой болезни дочери, которая позже умерла.

Журналист Льюис Лайнс, который написал книгу об Энрике, раскритиковал тренера за решение вернуться в сборную.

"Меня удивило то, что Энрике не хочет работать вместе с Морено. Они вместе работали в "Барселоне", с которой выиграли все турниры. Роберт был важнейшей частью тех успехов. Возможно, это просто приступ эгоизма, так как никому неизвестному тренеру удалось добиться хороших результатов со сборной. Энрике лично сказал главе федерации, что не хочет видеть Морено в сборной".

Сборная Испании успешно прошла отбор Евро-2020 и попала в первую корзину при жеребьевке финального турнира, которая состоится 30 ноября.

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