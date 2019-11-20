Спорт Жозе Моуриньо вогзлавил тренерский штаб лондонского Тоттенхэма

2019-11-21 08:12 195

Руководство Тоттенхэма назначило новым главным тренером клуба Жозе Моуриньо. Об этом сообщила пресс-служба "шпор".

Лондонский клуб заключил с португальским специалистом контракт до конца сезона-2022/23.

"Я рад присоединиться клубу с таким большим наследием и такими страстными болельщиками. Меня интересует и главная команда, и Академия. Работа с этими игроками — вот что меня привлекло в этом клубе", - заявил 56-летний Моуриньо.

Моуриньо сменил в Тоттенхэме аргентинца Маурисио Почеттино, которого уволили накануне.

Напомним, Тоттенхэм стал третьим английским клубом для Моуриньо. Португалец уже возглавлял Челси и Манчестер Юнайтед. При этом, именно манкунианский клуб был последним местом работы Жозе.