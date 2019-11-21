Курьезы В РФ заявили, что для военного корабля нормально, когда нет компаса, орудий, туалета и всего оборудования

2019-11-21 13:12 270

В РФ заявили, что вернули Украине незаконно захваченные в Керченском проливе корабли в нормальном состоянии.

В ответ на заявление командующего ВМФ Украины Игоря Воронченко об "угробленных" россиянами возвращенных Украине бронекатерах Никополь и Бердянск, а также буксира Яны Капу, ФСБ России заявил, что если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела "угробить" суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны.

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С другой стороны стоит отметить, что понимание "нормального состояния" в РФ достаточно своеобразное. Особенно, когда дело касается военного едла или флота. К примеру, недокрейсер (и не совсем авианосец) "Адмирал Кузнецов" вполне считается боевой единицей и грозным оружием, хотя по факту даже не способен самомтоятельно передвигаться. Его таскают на буксире. При этом он дымит, как целый стелитейный завод. Из побед на его счету разве что затопленный случайно портовый плавкран, который его же должен был и ремонтировать.