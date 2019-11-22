Политика Стала известна дата повторного рассмотрения в Раде проектов по рынку земли

2019-11-22 20:31 147

Первый замглавы фракции президентской политсилы "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что парламент планирует голосовать за запуск рынка земли во втором чтении в декабре.

"В зависимости от того, как комитет успеет внести все правки. Это может быть либо с 2 декабря, или 16 декабря. Есть такой план. Будем смотреть", - рассказал Корниенко в интервью изданию "НВ".

Также политик уточнил, что референдум относительно рынка земли может состоятся, после принятия пакета законов о народовластии.

"Сначала надо принять пакет законов о народовластии. Поэтому - примерно январь-февраль следующего года. Тогда запланируем", - сказал он.

Напомним, Земельный кодекс № 2768-III был принят парламентом 25 октября того же года. С помощью документа установили, что до 1 января 2005 года нельзя продавать или отчуждать земли для ведения сельского хозяйства и паи (разрешается обмен, передача в наследство и изъятие для общественных нужд). С тех пор это называют мораторием на продажу сельхозземель. Действие данного временного запрета продлевали 10 раз (в 2004, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016, 2017 и 2018 годах).