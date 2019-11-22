фото-видео видео Филлипс заявил, что не станет снимать продолжение нашумевшего фильма "Джокер"

2019-11-22 22:12 177

Режиссер Тодд Филлипс прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о работе над сиквелом фильма "Джокер", который собрал миллиард долларов в мировом прокате.

По словам режиссера, вся эта информация является слухами, хотя ранее Хоакин Феникс достаточно однозначно намекнул о возможном сиквеле "Джокера".

"Я не знаю, откуда это взялось. Речь идет о встрече, которой никогда не было. У нас нет договоренности с Хоакином, у них нет договоренности со мной и с автором. Если у тебя нет аккаунта в Twitter и ты не находишься в сети, такие вещи сложно опровергнуть. Ты просто говоришь себе: "Окей, все это исчезнет через 24 часа, двигаемся дальше" — рассказал Филлипс.

Режиссер пока уверяет, что не собирается разрабатывать фильм о другом герое вселенной DC, как было сказано в статье The Hollywood Reporter. Вероятно, стараясь не забегать наперед и не раскрывать карты.

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