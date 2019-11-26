Политика Сенцов в Европарламенте: Не верьте Путину, россияне не хотят мира на Донбассе

2019-11-26 18:30 288

 

"Они хотят видеть Украину на коленях", – сказал экс-политзаключенный

Украинский режиссер, экс-политзаключенный Олег Сенцов выступил в Европарламенте 26 ноября при вручении ему премии имени Сахарова "За свободу мысли".

Трансляцию вел "5 канал".

Режиссер заявил, что Россия не хочет мира на Донбассе и в Украине.

"Сейчас идет много разговоров о примирении с Россией, какие-то переговоры. Я не верю Путину и призываю вас не верить ему. Россияне обязательно обманут, они не хотят мира не Донбассе, они не хотят мира в Украине. Они хотят видеть Украину на коленях", – сказал он.

По словам Сенцова, в Украине гораздо сложнее, чем в Евросоюзе.

"В ЕС сейчас происходит много внутренних конфликтов: как развиваться, реформироваться, что делать дальше. Как у нас говорят: "Нам бы ваши проблемы". У нас все гораздо сложнее. У нас старая коррупционная система в стране, которую до сих пор не изменили. Против нас военная агрессия. Еженедельно погибают наши военные. Это другой уровень проблем", – заявил режиссер.

Олег Сенцов призвал не забывать о погибших в Украине.

"Для нас нет другого пути развития – это для нас вопрос выживания как для страны. Поэтому каждый раз когда кто-то из вас будет думать, как протянуть руку дружбы Путину через наши головы, помните о каждом из 13 тысяч погибших в Украине, о сотне наших ребят, которые до сих пор находятся в тюрьмах, которых могут пытать прямо сейчас, о крымских татарах, которых сейчас могут задержать, в их домах проводить обыски, а семьи и дети останутся без родителей. Помните о тех ребятах, которые прямо сейчас в камуфляже вот с таким знаком (флаг Украины. – ред.) на руке находятся в окопах, рискуют своей жизнью за нашу и вашу свободу. Не забывайте о них, пожалуйста", – обратился Сенцов.

Сегодня Сенцов получил премию имени Сахарова, которую ему присудили 25 октября 2018 года, когда он находился в российской тюрьме.

Кроме Сенцова на премию претендовали организации, которые спасают мигрантов в Средиземном море, а также марокканский активист Нассер Зефзафи. На соискание премии режиссера выдвинула группа Европейской народной партии в Европейском парламенте. Сенцов стал первым за десять лет лауреатом премии из европейской страны и первым ее лауреатом из Украины.

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