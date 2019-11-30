Политика У Зеленского признали, что не могут снизить тарифы

2019-12-01 14:00 294

 

На совещании президента с правительством признали, что до конца отопительного сезона не могут снизить тарифы без внесения изменений в законодательство.

В команде Зеленского признали, что, несмотря на снижение тарифов на газ, снижать цены на отопление для украинцев не будут.

На совещании президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком, главой Офиса президента Андреем Богданом, министром энергетики и защиты окружающей среды Алексеем Оржелем и других чиновников, было определено, что для снижения тарифов на отопление для населения необходимо вносить изменения в законодательство.

Отмечается, что сейчас законы Украины не позволяют снижать тарифы на отопление до конца отопительного сезона, то есть до мая 2020 года.

Премьер-министр Алексей Гончарук предложил внести в Верховную Раду короткий законопроект от президента Украины, который позволит снизить тарифы без необходимости ждать конца отопительного сезона.

Также Гончарук сообщил, что при принятии закона тарифы на отопление для населения снизятся на 10% и отметил, что в этом году суммы платежках не увеличатся по сравнению с отопительным сезоном 2018-2019.

«Что нам, что они не выросли? Если они не снизились?», — отреагировал на заявление Гончарука Владимир Зеленский.

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