Политика У Зеленского нашли отговорку, чтобы не проводить референдум по земле

2019-12-02 20:30 288

Украинцы согласились с открытием рынка земли, когда проголосовали на президентских выборах за Владимира Зеленского. Ведь данный пункт был частью его предвыборной программы.

Об этом на согласительном совете руководителей фракций и групп Верховной Рады сказал первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.

«Учитывая 73% граждан Украины, которые приняли участие в голосовании, поддержав Владимира Зеленского, мы можем говорить о том, что мандат доверия на реализацию этого пункта было ему предоставлен, – заявил Стефанчук.

При этом, по словам первого вице-спикера, он лично подал поправки в законопроект ко второму чтению, которые сделают невозможным продажу сельскохозяйственной земли иностранным физическим и юридическим лицам без проведения всеукраинского референдума.

Ранее сообщалось, что из всех инициатив президента Владимира Зеленского наиболее губительными для рейтинга оказались легализация азартных игр и снятие моратория на продажу земель сельхозназначения.

Против продажи земли в том виде, как предлагает команда Зеленского, высказываются 57,9% украинцев. Против легализации азартных игр — 49,3%.

По мнению экспертов, если Зеленский не остановит легализацию азартных игр и внедрение рынка земли в том виде, как оно было проголосовано в первом чтении, президента ждет катастрофическое падение рейтинга до конца этого года.

Кроме того, как считают аналитики, это может спровоцировать народные волнения.