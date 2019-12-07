Политика Данилов: Вопрос Крыма не снимается с повестки дня

2019-12-08 10:00 63

 

Секретарь СНБО заявил, что правительство хочет, чтобы местные выборы в следующем году прошли на всей территории Украины.

Украинские власти не снимают с повестки дня вопрос Крыма. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в комментарии журналистам после заседания, передает Украинская правда в субботу, 7 декабря.

"В нашей стране состоятся в следующем году местные выборы, и у нас есть большое желание, чтобы они состоялись на всей территории Украины. Я бы хотел, чтобы они прошли и в Крыму, но, к сожалению, пока это невозможно. Но вопрос Крыма мы не снимаем с повестки дня, и вопрос Крыма для нас так же является ключевым. Мы свои земли, принадлежащих Украине, свою территориальную целостность будем защищать", - сказал Данилов.

Напомним, что ранее в СНБО заявили, что не исключают эскалацию на Донбассе. В Совете нацбезопасности рассматривают всевозможные варианты развития событий на Донбассе после нормандской встречи в Париже.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

ЕС: Украина не выполнила обязательства для транша

2019-12-07 10:00 630

фото В Киевской области арестовали террориста ИГИЛ и его банду

2019-12-06 14:15 507

План работы Рады: вопросы Милованову и легализация преступных доходов

2019-12-06 09:40 375

Судья Чванкин в стране крадунов

2019-12-05 20:24 735

Еще новости в разделе "Политика"

Данилов: Вопрос Крыма не снимается с повестки дня

2019-12-08 10:00 63

«Нормандский саммит» продлится три часа: обнародовано расписание

2019-12-07 13:30 816

В СНБО назвали условия проведения выборов на Донбассе

2019-12-07 12:30 468

В МИДе отреагировали на решение Венецианской комиссии по РФ в ПАСЕ

2019-12-07 11:30 1329
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Данилов: Вопрос Крыма не снимается с повестки дня 2019-12-08 10:00 63
«Нормандский саммит» продлится три часа: обнародовано расписание 2019-12-07 13:30 816
В СНБО назвали условия проведения выборов на Донбассе 2019-12-07 12:30 468
В МИДе отреагировали на решение Венецианской комиссии по РФ в ПАСЕ 2019-12-07 11:30 1329

Лента

10:00 Данилов: Вопрос Крыма не снимается с повестки дня
15:00 В Министерстве образования объявили, когда студенты сгоревшего в Одессе колледжа возобновят учебу
14:00 В Украину идут дожди со снегом: актуальный прогноз на выходные
13:30 «Нормандский саммит» продлится три часа: обнародовано расписание
13:00 Количество жертв пожара в Одессе увеличилось до пяти
12:30 В СНБО назвали условия проведения выборов на Донбассе
12:00 В НБУ рассказали о графике работы банков на зимние праздники
11:30 В МИДе отреагировали на решение Венецианской комиссии по РФ в ПАСЕ
11:00 Звонят и угрожают коллекторы: что делать и кому жаловаться
10:30 В Кремле рассказали о настрое Путина перед "нормандской встречей"