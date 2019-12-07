Политика Данилов: Вопрос Крыма не снимается с повестки дня

2019-12-08 10:00 63

Секретарь СНБО заявил, что правительство хочет, чтобы местные выборы в следующем году прошли на всей территории Украины.

Украинские власти не снимают с повестки дня вопрос Крыма. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в комментарии журналистам после заседания, передает Украинская правда в субботу, 7 декабря.

"В нашей стране состоятся в следующем году местные выборы, и у нас есть большое желание, чтобы они состоялись на всей территории Украины. Я бы хотел, чтобы они прошли и в Крыму, но, к сожалению, пока это невозможно. Но вопрос Крыма мы не снимаем с повестки дня, и вопрос Крыма для нас так же является ключевым. Мы свои земли, принадлежащих Украине, свою территориальную целостность будем защищать", - сказал Данилов.

Напомним, что ранее в СНБО заявили, что не исключают эскалацию на Донбассе. В Совете нацбезопасности рассматривают всевозможные варианты развития событий на Донбассе после нормандской встречи в Париже.