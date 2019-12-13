Мир фото Самый позорный российский дымящий крейсер " Кузнецов" сгорел у причала

2019-12-13 13:44 555

В Мурманске загорелся многострадальный "дымящий позор Путина" - авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов". Напомним, ранее судно случайно затопило единственный в РФ большой плавучий док, который должен был его же и ремонтировать.

По информации экстренных служб, возгорание произошло во время ремонтных работ в первом энергоотсеке. В момент возгорания на крейсере находились 400 работников, которых эвакуировали.

"Около пяти утра открытое горение было ликвидировано. Площадь пожара составила 500 кв. метров", - сказал собеседник агентства.

По уточненным данным, пожар возник в первом энергоотсеке на восьмой палубе. В результате пожара погиб один человек, 12 пострадали, состояние одного из них оценивается как тяжелое, 11 - как средней степени тяжести. Судьба одного члена экипажа остается неизвестной.

 

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