ВОЙНА В Украине "Две пробоины": обнародовали аудиозапись последних переговоров на крейсере "москва"

2022-05-16 17:30

 

Оперативное командование "Юг" опубликовало аудиозапись запроса о помощи из российского крейсера "москва", который ракетными ударами потопили украинские военные. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Youtube-страницу ОК "Юг".

Детали

На аудиозаписи слышно, как говорят о двух пробоинах и необходимости спасать экипаж.

"москва" 1-й, две пробоины, винт стал, зарылся, крен 30 градусов, ляжет на бок, подтверждаю – пробоина ниже ватерлинии, мостик отрезан – молчит, проводим пассивное спасение экипажа", – говорится в сообщении.

 

Напомним

13 апреля глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что крейсер "москва" пошел именно туда, куда его послали украинские пограничники на острове Змеиный.

Как стало известно, ВСУ нанесли по российскому кораблю два удара ракетами "Нептун".

Вечером 14 апреля минобороны рф признало, что крейсер затонул.

 

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