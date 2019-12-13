Политика фото США одобрили кандидатуру Владимира Ельченко на должность посла Украины

2019-12-13 14:45 177

Соединенные Штаты дали предварительное согласие (агреман) на назначение Владимира Ельченко послом Украины в США, сообщает ZN.UA со ссылкой на свои источники в дипкругах.

С 2015 года Ельченко является постоянным представителем Украины при ООН. Ожидается, что его заменит нынешний заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, курирующий в центральном аппарате международные организации.

Указы президента Украины об их назначении следует ожидать уже в скором времени.

Напомним, Зеленский уволил посла Украины в США Валерия Чалого еще 19 июля, однако до сих пор эта должность остается вакантной. По данным источников, представления, на основании которых со своих должностей были уволены Чалый и еще 10 дипломатов, подписал не министр иностранных дел Павел Климкин, а его заместитель Егор Божок.

Увольнение Чалого связывают с тем, что Зеленский не доверяет опытному дипломату, считая того "человеком Порошенко". После избрания Зеленского на пост президента американский вектор внешней политики оказался под контролем Администрации, а затем Офиса президента, а не МИД и посольства.

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