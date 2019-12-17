Политика У Зеленского разъяснили, кого из участников событий на Донбассе не амнистируют

2019-12-17 21:30 225

Вопрос ответственности лиц, сотрудничавших с незаконными вооруженными формированиями или оккупационной администрацией на Донбассе, по словам Кориневич, является более комплексны

Представитель президента Украины в Автономной Республике Крым, председатель рабочей группы по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Комиссии по вопросам правовой реформы Антон Кориневич заявил, что амнистия не может быть применена к тем, кто совершил военные преступления, преступления против населения и серьезные нарушения прав человека.

Об этом он сказал на заседании круглого стола в Киеве.

«Вопрос амнистии важен, и так или иначе он появится, но мы в рабочей группе понимаем, что мы об амнистии не можем говорить, когда мы говорим о совершении военных преступлений, преступлений против человечности, когда мы говорим о других серьезных нарушениях прав человека. Ни амнистия, ни помилование, ни другие процедуры в таких случаях применяться не могут», - отметил Кориневич.

Что касается в целом ответственности лиц, сотрудничавших с незаконными вооруженными формированиями или оккупационной администрацией на Донбассе, по словам Кориневич, этот вопрос является более комплексным. «Это вопрос нескольких нормативно-правовых актов, которые должны быть приняты во исполнение этих положений. Мы готовы с этим работать», - сказал он. «Амнистия не для 100%, те, кто совершали серьезные преступления, безусловно, не могут быть амнистированы. Это то, от чего мы должны отталкиваться, и то, что мы должны учитывать», - подчеркнул Кориневич. Он отметил, что есть люди, которые так или иначе живут на временно оккупированной территории, работают там, и они не имеют прямого отношения к оккупационной администрации и незаконным вооруженным формированиям.

«Очевидно, вопрос об их ответственности мы ставить не можем и не будем, а есть люди, которые возглавляют какие-то «органы», которые совершали деятельность в ущерб территориальной целостности и суверенитета Украины. Это уже другой вопрос», - подчеркнул он. «Те лица, которые являются преступниками, которые совершали действия в ущерб Украине, которые в 2014 году поднимали эти все процессы на различных наших территориях, мы должны так или иначе поднимать вопрос о привлечении их к ответственности», - резюмировал Кориневич.