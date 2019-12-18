Политика Плане работы Верховной Рады на сегодня - чем займутся нардепы

2019-12-18 09:44 90

В плане работы Верховной Рады на сегодня законопроект об окончательной отмене депутатской неприкосновенности и ратификации. Но есть вероятность, что утреннее заседание не состоится, а нардепы продолжат консультации насчет законопроекта об открытии рынка земель - об этом вчера говорил спикер парламента Дмитрий Разумков.

Повестка дня на 18 декабря содержит законопроект об окончательном ограничении депутатской неприкосновенности, согласно которому меры в отношении народных депутатов будет согласовывать генпрокурор или исполняющий его обязанности.

Следующий документ на рассмотрении касается сметы ВРУ на текущий год.

В плане работы есть законопроекты о высшем образовании; праве Минкульта непосредственно назначать директоров музеев, расположенных в ОРДЛО и Крыму; законопроект, который уточнит порядок администрирования акцизного налога.

Парламент планирует ратифицировать соглашение с Нидерландами о продлении до 1 августа 2020 года действия договоренностей о Международной миссии защиты расследования катастрофы МН17. В повестке также ратификация соглашения с Германией о создании местных бюро Немецкого общества международного сотрудничества ҐмбГ (GIZ GmbH) и Кредитного учреждения для восстановления (KfW).

На рассмотрении также документ о присоединении Украины к Европейскому фонду поддержки кино EURIMAGES; ратификация соглашения с Европейским инвестиционным банком относительно проекта "Повышение безопасности автомобильных дорог в городах Украины", а также с этим же банком - о развитии системы водоснабжения и водоотвода в Николаеве.

Депутаты намерены продолжить меры насчет восстановления деятельности Государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз".

Повторно с предложениями президента рассмотрят законопроект про временные следственные комиссии.

Рада определится, кого назначить в конкурсную комиссию по определению состава наблюдательного совета частного акционерного общества "Экспортно-кредитное агентство".

Депутаты ВРУ намерены создать Временную следственную комиссию для расследования заключения соглашения между Минфином и Специальным комитетом кредиторов по реструктуризации внешнего долга в 2015 году (автор инициативы - нардеп от “Слуги народа” Максим Бужанский).

Парламент планирует ратифицировать соглашение с Европейским банком реконструкции и развития относительно электрификации украинской железной дороги на направлении Долинская - Николаев - Колосовка.

Также рассмотрят проекты постановлений о рекомендациях проведенных парламентских слушаний о деятельности журналистов и приоритеты экологической политики на следующие пять лет.

Кроме того, политики намерены запланировать на 12 февраля 2020 года проведение парламентских слушаний на тему "Организация противораковой борьбы в Украине. Проблемы и пути их решения", а на 25 марта 2020 года - "Проблемы выполнения Украиной решений Европейского суда по правам человека".

В 15:00 начнутся парламентские слушания на тему: “Проблемы формирования прожиточного минимума в Украине”.

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