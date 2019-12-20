Мир Вирус Эбола побежден - в США выпустили первую эффективную вакцину

2019-12-20 19:30 162

Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США одобрило использование в стране первой вакцины против вируса лихорадки Эбола.

"FDA объявило о разрешении на использование Ervebo, первой одобренной ведомством вакцины для предотвращения заболевания, вызванного вирусом Эбола, среди лиц от 18 лет и старше", – говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что случаи заболевания, вызванного вирусом Эбола, в США "очень редки". Зафиксированные случаи "были результатом заражения, полученного в других странах лицами, которые впоследствии прибывали в США, или медработниками, которые заболевали после лечения пациентов с этим заболеванием".

Болезнь, вызванная вирусом Эбола, – острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке около пяти лет назад и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию.

Нынешняя вспышка Эболы в Демократической республике Конго началась в конце июля 2018 года. В июле 2019 года ВОЗ квалифицировала вспышку вируса Эболы в Конго как чрезвычайную ситуацию международного масштаба. За год лихорадкой Эбола в Конго заболели более 2 тысяч человек. Две трети случаев заражения закончились смертельным исходом.