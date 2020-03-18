Тела умерших от заражения коронавирусом COVID-19 не несут угрозы заражения для живых людей. Об этом сказал официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Кристиан Линдмайер.
Также он напомнил, что вирус, вызывающий COVID-19, передается воздушно-капельным путем, а не как, например, Эбола.
"Тело само по себе не вызывает заражения", – заверил представитель ВОЗ.
Таким образом, Линдмайер подчеркнул, что для работников похоронных служб угрозы заражения от погибших нет.
Напомним, в Китае предусмотрели специальные крематории для жертв коронавируса. Также после смерти тела умерших дезинфицируются и помещаются в герметично закрывающиеся пакеты, которые не разрешается вскрывать.
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