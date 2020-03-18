Коронавирус В ВОЗ назвали основное отличие COVID-19 от других смертельных вирусов

2020-03-18 10:39 342
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Тела умерших от заражения коронавирусом COVID-19 не несут угрозы заражения для живых людей. Об этом сказал официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Кристиан Линдмайер.

Также он напомнил, что вирус, вызывающий COVID-19, передается воздушно-капельным путем, а не как, например, Эбола.

"Тело само по себе не вызывает заражения", – заверил представитель ВОЗ.

Таким образом, Линдмайер подчеркнул, что для работников похоронных служб угрозы заражения от погибших нет.

Напомним, в Китае предусмотрели специальные крематории для жертв коронавируса. Также после смерти тела умерших дезинфицируются и помещаются в герметично закрывающиеся пакеты, которые не разрешается вскрывать.

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