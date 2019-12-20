Детали В Днепре сына экс-нардепа уличили в сотрудничестве с РФ

2019-12-20 16:38 159

 

Активисты ОО «Стоп коррупции» провели акцию протеста возле Генеральной прокуратуры Украины с требованием открыть уголовное производство в деле Скосаря и Визгалова. По информации протестующих, за бизнесменами тянется шлейф «темного» предпринимательства. Например, незаконная добыча ископаемых в Любимовском карьере.

Активисты требовали открыть уголовное производство в деле Скосаря и Визгалова. Фото: "СтопКор"

 После акции правозащитники обратились в центральный аппарат ГБР и в ГПУ с заявлениями, в которых сообщили о преступлениях, совершенных Скосарем и Визгаловым. В частности, речь идет о группе компаний «Юмин», которые незаконно, без получения специальных разрешений, осуществляют добычу полезных ископаемых общегосударственного значения на территории Днепропетровской области.

 «Одно из важнейших — они копают каолин, который добывается только в Украине. Они его экспортируют в Российскую Федерацию», — рассказал активист ОО «Стоп коррупции» Владимир Циганов

 Правозащитники также обратились в центральный аппарат ГБР. Фото: "СтопКор"

 Как сообщал «СтопКор» ранее, экс-нардеп Игорь Скосар еще 5 лет назад потряс всю Украину громким заявлением о 6 миллионах долларов наличными, которые он «занес» за место в Раде. Однако мужчине, который, согласно декларации, не имеет ни элитной недвижимости, ни дорогих автомобилей, ни впечатляющих сумм на банковских счетах, удалось собрать такие средства и купить себе кресло народного избранника.

 Журналистам стало известно, что его сын Игорь занимается предпринимательством в паре с Дмитрием Визгаловым. Причем предпринимательская деятельность ведется преимущественно незаконно.

 

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