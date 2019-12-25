Спорт Лондонский Вест Хэм хочет усилить состав и продать Андрея Ярмоленко

2019-12-25 11:45 207

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко может покинуть лондонский "Вест Хэм".

Как сообщает Football Insider, в "Вест Хэме" хотят усилить состав команды, но все будет зависеть от того, кого и за сколько "молотобойцы" смогут продать.

В список потенциальных трансферов попал и Андрей Ярмолнеко. "Вест Хэм" надеется заработать на украинце не менее 18 млн евро, за которые они купили игрока у "Боруссии".

В этом сезоне Ярмоленко вернулся в основу "Вест Хэма", провел 15 поединков, в которых отметился тремя голами и одним ассистом.