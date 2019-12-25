Спорт Ни одного "динамовца": названы лучшие игроки сборной Украины 2019 года

2019-12-25 21:30 171

 

Статистический портал InStat определил список лучших игроков сборной Украины в 2019 году.

Соответствующий рейтинг опубликовала "Команда №1".

Так, согласно оценкам InStat, лучшим в составе сборной Украины в 2019 году стал полузащитник Руслан Малиновский. 26-летний хавбек набрал 325 баллов. За ним расположились голкипер Андрей Пятов (314), полузащитник Александр Зинченко (295), и вингеры Евгений Коноплянка (291) и Марлос (288).

В рейтинге учитывались показатели игроков, проведших в составе национальной команды в текущем году не менее половины матчей.

Отметим, что в 2019 году Малиновский сыграл за сборную Украины 9 матчей, забил 3 мяча и сделал 3 результативные передачи.

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