Политика "ЛДНР" привезли украинцев на место обмена

2019-12-29 11:00 216

 

Колонны автобусов с удерживаемыми лицами уже прибыли в пункт пропуска Майорское, где сегодня должен состояться обмен пленными.

Сепаратисты "ДНР" и "ЛНР" привезли на место обмена пленными украинцев, которых планируют передать украинской стороне. Об этом в воскресенье, 29 декабря, сообщает ТАСС.

Первыми были доставлены украинцы, которых содержали в тюрьмах "ДНР". Впоследствии приехала колонна с "ЛНР". Туда уже выехали наблюдатели ОБСЕ.

СМИ сообщают, что по предварительным данным, обмен пройдет по схеме 120 на 80. Также есть информация, что обмен должен пройти в серой зоне. После этого участников обмена должны доставить в Краматорск. После чего - в Борисполь.

Также СМИ сообщают, что во время обмена на КПВВ будет присутствовать Сергей Сивохо, советник секретаря СНБО Украины.

Напомним, что 29 декабря пройдет обмен пленными. Предполагается, что передача удерживаемых лиц состоится в 11:00 по киевскому времени на контрольно-пропускном пункте Майорское в Донецкой области. Президент Украины Владимир Зеленский впервые подтвердил дату обмена.

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