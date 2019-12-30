Политика Стал известен вопрос, который Украина поднимет на следующих переговорах в Минске

2020-01-03 08:29 270

Украина после обмена пленными 29 декабря будет продолжать переговоры о возвращении домой еще 300 человек.

Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по Донбассу Валерия Лутковская.

Как передает РБК-Украина, она будет поднимать этот вопрос в Минске. Речь идет о возвращении пленных с неподконтрольных территории Донбасса.

"У нас на сегодня есть действительное подтверждение об около сотни человек, которые имеют документы – их родственники показывают, что следственный изолятор принимает передачи (для удерживаемых) и выдает соответствующие справки.

Я объективно понимаю, что еще около 200 человек там находятся без документов. Поэтому я так примерно предполагаю, что еще по 300 человек мы будем вести переговоры", – сказала Лутковская.

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