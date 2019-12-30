Политика Озвучены результаты медосмотра пленных

2019-12-30 16:30 99

 

Заместитель главного врача клиники Феофания сообщил, что критических пациентов среди освобожденных пленных нет.

Освобожденные в воскресенья, 29 декабря, 64 из 76 украинцев сейчас находятся в клинике Феофания, сообщил заместитель главного врача медучреждения Андрей Строкань, пишет LB.

"Вчера мы приняли 63 человека, которые разместились во всех трех корпусах клинической больницы Феофания. Сегодня еще доехал один пациент... Большинство человек остаются и будут оставаться в больнице в течение новогодних и рождественских праздников", - сообщил он.

Всех пациентов уже обследовали методом УЗИ, ЭКГ, также им сделали рентген легких. Замглавврача также отчитался об осмотре пациентов психологами и психотерапевтами.

Уже установлено, что большинство из них нуждаются в стоматологической помощи. Почти у всех есть в разной степени посттравматическое стрессовое расстройство и обострение хронических болезней.

"Тяжелых пациентов, критических нет... Есть гипертоническая болезнь у многих. Есть обострения мочекаменной болезни, есть хронические холециститы, панкреатиты, хронические обструктивные болезни легких. Но на данный момент в клинике нет ни одного человека, который бы нуждался в интенсивной терапии. То есть все или в удовлетворительном состоянии или в средней степени тяжести... Есть несколько пациентов, которые будут нуждаться плановых оперативных вмешательство после дообследований", - рассказал врач.

Все госпитализированные в Феофании - гражданские лица.

Напомним, в воскресенье, 29 декабря, произошел обмен пленными между Киевом и "Д/ЛНР" . Освободили 81 человека, 76 из которых вернулись в Украину.

Киев передал сепаратистам 124 человека, около 50 человек возвращаться в ОРДЛО отказались.

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