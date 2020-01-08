Украина ГПУ открыла уголовное дело по катастрофе BOEING 737, проверят весь авиапарк в стране

2020-01-08 15:46 126

Президент Украины сегодня дал поручение генпрокурору Руслану Рябошапке открыть уголовное производство в связи с авиакатастрофой самолета МАУ в Иране.

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"Дал поручение Генеральному прокурору открыть уголовное производство по катастрофе самолета МАУ в Тегеране. Должна быть создана следственная комиссия из представителей силовых и профильных ведомств, ответственных за гражданскую авиацию. Должны отработать все возможные версии. Независимо от выводов о причинах катастрофы в Иране, будет проведена проверка летной годности всего гражданского флота", - цитирует пресс-служба Зеленского.

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Напомним, среди жертв крушения самолета МАУ в Иране 11 украинцев. Такие данные озвучили в МИД страны и уже подтвердили в СНБО.

Иранское управление гражданской авиации заявило, что 147 пассажиров на борту самолета были иранцами, а 32 пассажира - иностранцами. Все погибли. Борт МАУ разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из аэропорта Имама Хомейни.