Политика Гончарук объяснил, почему сразу не запретил полеты в Иран

2020-01-08 17:00 249

Авиакомпаниям Украины не запрещали летать над Ираном, поскольку еще вчера, до крушения Boeing 737 МАУ, "никаких предпосылок для этого не было". Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в среду, 8 января.

"Те события, о которых вы сейчас говорите, разворачивались буквально вчера, ночью, сегодня. То есть это вопрос часов. По состоянию на вчера не было никаких предпосылок считать, что такие события произойдут", - объяснил он.

Гончарук добавил, что в рамках расследования будет установлено, "кто в какой момент должен был отреагировать".

"Если мы придем к выводу, что были основания отреагировать раньше, а официальные органы не отреагировали, мы примем соответствующие кадровые решения", - подытожил премьер.

Ранее сообщалось, что украинским авиакомпаниям запретят летать в Иран. Полеты в воздушном пространстве Ирана будут запрещены украинским авиакомпаниям с 9 января.

Также ряд крупных авиакомпаний приостановили полеты над Ираном. Полеты над небом Ирана и Ирака, в частности, приостановил