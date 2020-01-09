фото-видео видео Netflix обнародовал точную дату выхода, сюжет и трейлер сериала Ключи Локков

2020-01-10 16:28 198

Netflix назвал точную дату выхода (7 февраля 2020 года) и представил трейлер сериала "Ключи Локков". В картине снимались Коннор Джессап, Джексон Роберт Скотт, Эмилия Джонс, Дарби Стэнчфилд и другие.

Лента основана на одноименном комиксе писателя Джо Хилла (сына Стивена Кинга) и художника Габриэля Родригеса. Всего в период с 2008 по 2013 годы было выпущено четыре графических романа. Хилл также написал сценарий к одному из эпизодов.

По сюжету, трое детей Локков вместе с матерью переезжают в родовое поместье "Дом Ключей". У семейства не так давно умер отец, и все члены пытаются морально справиться с горем. В новом доме Локки находят разбросанные по дому таинственные ключи, которые наделяют обладателей мистическими силами и хранят тайну гибели отца семейства.

 

 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

видео Рассекречены детали сериала "Ведьмак" - видео, локации, персонажи и актеры

2019-11-01 21:36 4260

В Сеть попали первые кадры сериала "Политик" с Гвинет Пэлтроу

2019-08-09 14:15 3279

видео Рэмбо: Последняя кровь - появилось видео финальной пятой части культового боевика

2019-05-31 20:31 3813

видео Вышло первое видео нашумевшего фильма "Терминатор: Темные судьбы"

2019-05-24 19:34 5520

Еще новости в разделе "фото-видео"

видео Великий и ужасный Оззи выпустил сингл, записанный с Элтоном Джоном

2020-01-10 20:31 63

видео Netflix обнародовал точную дату выхода, сюжет и трейлер сериала Ключи Локков

2020-01-10 16:28 198

видео Обнародовано видео последних секунд полета и момента крушения Boeing 737

2020-01-08 11:45 2004

фото Катастрофа украинского Boeing 737 в Иране: подробности и детали

2020-01-08 08:19 987
Все статьи раздела "фото-видео"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

фото-видео

видео Великий и ужасный Оззи выпустил сингл, записанный с Элтоном Джоном 2020-01-10 20:31 63
видео Netflix обнародовал точную дату выхода, сюжет и трейлер сериала Ключи Локков 2020-01-10 16:28 198
видео Обнародовано видео последних секунд полета и момента крушения Boeing 737 2020-01-08 11:45 2004
фото Катастрофа украинского Boeing 737 в Иране: подробности и детали 2020-01-08 08:19 987

Лента

видео 20:31 Великий и ужасный Оззи выпустил сингл, записанный с Элтоном Джоном
видео 19:29 Гибель рейса МАУ PS 752: момент вероятного попадания ракеты попал на видео
КАРТА 18:35 Прогноз погоды на выходные: мокрый снегопад и плюсовая температура
17:32 Иран перешел к прямым угрозам США - привели в готовность сотни ракет
видео 16:28 Netflix обнародовал точную дату выхода, сюжет и трейлер сериала Ключи Локков
видео 15:33 Появилось новое видео момента крушения украинского Boeing 737 МАУ в Иране
14:45 Дональд Трамп анонсировал беспрецедентные санкции против Ирана
14:16 Что будет с мировой экономикой в 2020 году - внутренний прогноз Всемирного банка
13:42 Премьер-министр Канады огласил данные разведки по катастрофе в Тегеране
13:15 Где в Украине начнет работать единая служба экстренной помощи 112