фото-видео видео Netflix обнародовал точную дату выхода, сюжет и трейлер сериала Ключи Локков

2020-01-10 16:28 198

Netflix назвал точную дату выхода (7 февраля 2020 года) и представил трейлер сериала "Ключи Локков". В картине снимались Коннор Джессап, Джексон Роберт Скотт, Эмилия Джонс, Дарби Стэнчфилд и другие.

Лента основана на одноименном комиксе писателя Джо Хилла (сына Стивена Кинга) и художника Габриэля Родригеса. Всего в период с 2008 по 2013 годы было выпущено четыре графических романа. Хилл также написал сценарий к одному из эпизодов.

По сюжету, трое детей Локков вместе с матерью переезжают в родовое поместье "Дом Ключей". У семейства не так давно умер отец, и все члены пытаются морально справиться с горем. В новом доме Локки находят разбросанные по дому таинственные ключи, которые наделяют обладателей мистическими силами и хранят тайну гибели отца семейства.