Политика Ирак принципиально настаивает на выводе войск США со своей территории

2020-01-15 10:14 243

Власти Ирака не намерены пересматривать решения парламента о выводе иностранных войск из страны.

Как заявили в канцелярии действующего премьера республики Аделя Абдель Махди, правительство Ирака не будет менять решение о выводе иностранных воинских контингентов, в том числе американских войск, из страны или заключать с США какие-либо новые соглашения, которые позволят им остаться.

"Ирак не подпишет никакого соглашения о сохранении присутствия американских войск на своей территории для продолжения борьбы с ИГИЛ", - отмечается в заявлении.

В документе также говорится, что кабмин будет поддерживать принятую парламентом 5 января резолюцию с требованием вывода иностранных войск из страны на фоне убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Напомним, 5 января Совет представителей Ирака проголосовал за прекращение иностранного военного присутствия в стране и отзыв запроса в международную антитеррористическую коалицию об оказании помощи для борьбы с ИГИЛ.