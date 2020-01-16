Детали СМИ Помощник Президента Андрей Ермак был замечен в гей-клубе

2020-01-16 10:15 138

Помощник Президента Андрей Ермак может иметь нетрадиционную сексуальную ориентацию. Недавно его заметили в одном из гей-клубов Киева, утверждает Интернет-издание Аргументум.

Андрей Ермак – один из самых непубличных членов команды президента Зеленского. Его личная жизнь – тайна под семью замками. На его странице в Facebook нет информации о семейном положении. Также там не найти фотографий с женщинами, отмечает издание.

Занавес приоткрыл один из партнеров Ермака по киношному прошлому.

«В этой сфере много «неформатных» персонажей. Андрей – один из них», – сообщил он.

«Кроме того, недавно Ермак появился в одном из гей-клубов Киева. Его, по свидетельствам очевидцев, сопровождал молодой человек, с которым помощник Зеленского и провел вечер. Конечно, не исключено, что встреча касалась деловых или даже государственных вопросов, но в таком случае место было выбрано более чем неподходящее», - резюмирует Аргументум.

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