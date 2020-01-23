Политика Ответ из Германии. Deutsche Bahn не планирует брать "Укрзализныцю" в управление

2020-01-23 21:30 78

Deutsche Bahn предложит "Укрзализныце" консультации и поддержку в предпринимательских и технических вопросах.

Deutsche Bahn не планирует брать в управление "Укрзализныцю". Об этом сообщили в компании, отвечая на запрос DW.

«DB Engineering & Consulting — консалтинговая компания в составе Deutsche Bahn, работающая над проектами в сферах инфраструктуры, мобильности и транспорта — будет консультировать и поддерживать "Укрзализныцю" в предпринимательских и технических вопросах», — говорится в ответе немецкой компании.

Именно об этом, по информации немецкой стороны, говорится в «предварительном соглашении», подписанном 22 января в Давосе.

Ранее, 23 января, на Украинском завтраке в Давосе премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство хочет передать "Укрзализныцю" в управление Deutsche Bahn. «Да, мы хотим отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу», — сказал Гончарук.