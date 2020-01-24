Спорт фото Australian Open: 15-летняя Гауфф выбила с турнира четвертую ракетку мира и чемпионку

2020-01-24 22:12 132

Японская теннисистка Наоми Осака, которая является четвертой ракеткой мира, не смогла преодолеть третий раунд Australian Open и сложила с себя полномочия чемпионки турнира.

В матче третьего круга в Мельбурне Осака 1 час 8 минут проиграла 15-летней американке Кори Гауфф со счетом 3:6, 4:6.В следующем круге совсем юная Гауфф сыграет с победителем пары Чжан Шуай - София Кенин.

Напомним, ранее на Australian Open Гауфф выбила Винус Уильямс, также вылетела с турнира еще одна фаворитка - великая теннистка Серена Уильямс.

 

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