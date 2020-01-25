Политика Зеленский об отставке Гончарука: "Он - хорошая машина"

2020-01-25 15:00 174

 

Премьер-министр Алексей Гончарук "еще не наездил то количество километров", необходимое для отставки.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью израильскому "9 каналу", отвечая на вопрос, почему оставил его в должности.

"Оставил. Я считаю, что всему есть объективные причины. Как сказать... Как хорошая машина. Он - хорошая машина. Он не наездил еще то количество километров, после которого вы меняете автомобиль. И это не потому что я его сейчас сравниваю с вещью. Это просто аллегория. Молодой, как мне кажется, очень нужный этой стране, этому времени сейчас человек", - сказал Зеленский.

По его словам, Гончарук уйдет в отставку, когда "станет" и "не справится".

"Это справедливо. Но еще немножечко нужно ему времени, чтобы показать результат. На самом деле это время бежит в Украине очень быстро. И все говорят: "Ну, когда же, ну что же?". Четыре месяца он на посту. Как мы его выбрали в Верховной Раде Украины, формируя команду и очищая старую, он работает четыре месяца. Так и есть: сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Январь - пятый месяц. Поэтому еще есть у него запал", - сказал гарант.

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Напомним, вечером 15 января в сети были обнародованы аудиозаписи, сделанные во время совещания, на котором присутствовали премьер-министр Алексей Гончарук, замглавы НБУ Екатерина Рожкова, министр финансов Оксана Маркарова, министр экономики Тимофей Милованов, а также, как указано на одной из записей, замглавы ОПУ Юлия Ковалив. Во время совещания решался вопрос о том, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому сложившуюся в экономике ситуацию. При этом Гончарук на записях называет "примитивным и простым" представление главы государства об экономике.

Позже Ковалив опровергла участие в совещании, а сам Гончарук назвал записи "смонтированными".

17 января премьер заявил, что подал президенту заявление об отставке. Вечером того же дня Зеленский отказал ему в отставке, заявив, что дает правительству шанс.

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