Политика Словенский комик покинул пост премьер-министра, поскольку не оправдал ожиданий народа

2020-01-27 15:30 66

Премьер-министр Словении Марьян Шарец заявил о своей отставке и призвал провести досрочные выборы в стране.

Свой мужественный поступок 42-летний Шарец объяснил тем, что он "не может оправдать ожидания словенцев с такой коалицией».

Пикантность ситуации придает то, что до прихода в политику Марьян был известен в стране, как комический актер.

В частности, выступал на радио в роли ворчливого крестьянина Ивана Серпентиншика… А также пародировал бывшего словенского президента Янеза Дрновшека, Усаму бен Ладена, Фиделя Кастро и парочку словенских премьер-министров…

В игре на клавишных инструментах бех помощи рук не замечен. В премьерском кресле продержался с сентября 2018 года.