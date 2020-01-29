Политика В Минске не согласовали новые участки разведения на Донбассе

2020-01-29 21:30 153

Вопрос о разведении на трех новых участках должен быть урегулирован до конца марта. Сегодняшние переговоры результатов не дали.

На заседании контактной группы в Минске в среду, 29 января, провели переговоры по согласованию новых участков для разведения сил и средств. Об этом сообщил полпред России Борис Грызлов, пишет ТАСС.

"Представители Киева и Донбасса при участии посредников обсудили дополнительные участки разведения сил и средств. Согласование позиций сторон идет на основе тех принципов, которые содержатся в рамочном решении контактной группы о разведении сил и средств 2016 года", - сказал Грызлов.

Он отметил, что участники контактной группы договорились продолжить эту работу. "Важно, чтобы данный вопрос в соответствии с решением лидеров нормандского формата был урегулирован до конца марта 2020 года", - подчеркнул он.

"Необходимые процедуры для практической реализации разведения сил и средств отработаны в прошлом году, когда при содействии России и ОБСЕ разведение сил Донбасса и Киева состоялось в Петровском, Золотом и Станице Луганской", - добавил Грызлов.

Отметим, на прошлой встрече рассматривали 9 участков для нового разведения на Донбассе, одну из них согласовали. По данным СМИ, разведение согласовали в Гнутово.