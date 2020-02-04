Спорт Тайсон Фьюри перед боем решил укреплять кулаки бензином

2020-02-06 10:45 270

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри собирается необычным способом укреплять свои кулаки накануне боя против чемпиона WBC Деонтея Уайлдера.

По словам боксера, он будет опускать руки в бензин по рекомендации Джо Джойса.

"Я разговаривал с легендарным бойцом на голых кулаках. Его зовут Большой Джо Джойс. Он сказал мне окунать руки в бензин, так они укрепляются.

Поэтому в последние три-четыре недели тренировочного лагеря я буду окунать руки в бензин на пять минут в день, чтобы укрепить их. В его случае это работало, поэтому я тоже попробую", - цитирует Фьюри The Sun.

Напомним, первый бой завершился для боксеров вничью. Реванш Уайлдер - Фьюри состоится 22 февраля в Лас-Вегасе.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Василий Ломаченко удержался на вершине боксерского рейтинга Pound-for-Pound

2019-10-17 15:45 1809

Стало известно, с кем и когда проведет следующий бой Александр Гвоздик

2019-07-18 15:14 2745

Где смотреть онлайн бой Деонтей Уайлдер – Тайсон Фьюри

2018-11-21 22:00 6255

Александр Гвоздик получил право на титульный бой WBC

2018-04-28 11:30 8095

Еще новости в разделе "Спорт"

Тайсон Фьюри перед боем решил укреплять кулаки бензином

2020-02-06 10:45 270

"Впервые не знаю, что делать" - Гвардиола прокомментировал поражение Манчестер Сити

2020-02-04 09:40 444

Шевченко, Свитолина, Медведенко: звезды украинского спорта отреагировали на смерть Брайанта

2020-01-27 20:30 1365

фото Australian Open: 15-летняя Гауфф выбила с турнира четвертую ракетку мира и чемпионку

2020-01-24 22:12 2490
Все статьи раздела "Спорт"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Спорт

Тайсон Фьюри перед боем решил укреплять кулаки бензином 2020-02-06 10:45 270
"Впервые не знаю, что делать" - Гвардиола прокомментировал поражение Манчестер Сити 2020-02-04 09:40 444
Шевченко, Свитолина, Медведенко: звезды украинского спорта отреагировали на смерть Брайанта 2020-01-27 20:30 1365
фото Australian Open: 15-летняя Гауфф выбила с турнира четвертую ракетку мира и чемпионку 2020-01-24 22:12 2490

Лента

видео 15:46 Террорист на авто сбил колонну солдат-новобранцев, много пострадавших
фото 15:14 Депутата жестко затроллили за оголенное плечо на заседании парламента
14:45 Похитивший из киевского обменника 9 млн купил внедорожник и попался
14:13 В Китае строят робота, который будет проверять на коронавирус - мобилизованы ученые
13:44 Доллар и евро в Украине сегодня резко подешевели - точный курс валют
фото 13:16 На Одесской трассе перевернулся автобус - из-за снегопада и гололеда перекрывают дороги
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 12:43 Закон о рынке земли: Нардепы устроили потасовку в президиуме и по очереди блокируют Раду
12:15 Немецкие ученые открыли опасную особенность китайского вируса 2019n-CoV
11:42 У Зеленского признали, что партию Тимошенко всерьез не воспринимают
11:14 В центре Киева протестуют против принятия закона о рынке земли