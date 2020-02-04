Спорт Тайсон Фьюри перед боем решил укреплять кулаки бензином

2020-02-06 10:45 270

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри собирается необычным способом укреплять свои кулаки накануне боя против чемпиона WBC Деонтея Уайлдера.

По словам боксера, он будет опускать руки в бензин по рекомендации Джо Джойса.

"Я разговаривал с легендарным бойцом на голых кулаках. Его зовут Большой Джо Джойс. Он сказал мне окунать руки в бензин, так они укрепляются.

Поэтому в последние три-четыре недели тренировочного лагеря я буду окунать руки в бензин на пять минут в день, чтобы укрепить их. В его случае это работало, поэтому я тоже попробую", - цитирует Фьюри The Sun.

Напомним, первый бой завершился для боксеров вничью. Реванш Уайлдер - Фьюри состоится 22 февраля в Лас-Вегасе.