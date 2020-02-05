Политика Украина расширила безвиз с Аргентиной и Монголией

2020-02-05 18:30 90

Кабинет Министров утвердил протоколы об увеличении срока пребывания граждан Украины на территории Монголии и Аргентины без виз.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

“Правительство утвердило два Протоколы между Правительством Украины и правительствами Монголии и Аргентины, которые предусматривают увеличение срока безвизового пребывания граждан Украины на территории двух стран вдвое”, — сообщил Гончарук.

Таким образом, украинцы смогут путешествовать по Монголии и Аргентине до 90 дней в течение 180 дней без виз. Ранее были предусмотрены 90 дней в течение 1 года.